MALTEPE'DE BİR AİLENİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERAYA YANSIDI

Haber - Kamera: Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL DHA
Maltepe'de motosiklet üzerinde biri bebek biri çocuk olmak üzere 4 kişinin yaptığı tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı. Dün akşam saat 18.00'da kaydedilen tehlikeli yolculuk görenleri hayrete düşürdü. Trafiğin yoğun olduğu caddede plakasız motosiklet üzerinde kask takmayan bir baba ve eşinin, kundaktaki bebekleri ve çocuklarıyla yaptığı tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı. Aile küçük kızlarını aralarına aldı. Anne ise kundaktaki bebeğine sarılarak yolculuk etti. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde aile bir süre bu şekilde tehlikeli yolculuğuna devam etti.
Görüntü Dökümü:
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Anne ve babanın motorsiklette yolculuk yapması
Plakasız motorsiklet
Ana caddede seyir halinde giden motorsiklet
Genel ve detaylar
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