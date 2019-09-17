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Maltepe’de bir kadın iddiaya göre kendisini sürekli rahatsız eden eski eşini bıçakladı. Kadın gözaltına alırken, yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 14:25 | Son Güncelleme

Maltepe’de bir kadın iddiaya göre kendisini sürekli rahatsız eden eski eşini bıçakladı.

Maltepe’de bir kadın iddiaya göre kendisini sürekli rahatsız eden eski eşini bıçakladı. Kadın gözaltına alırken, yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

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