Maltepe’de bir kadın iddiaya göre kendisini sürekli rahatsız eden eski eşini bıçakladı. Kadın gözaltına alırken, yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Maltepe\u2019de bir kad\u0131n iddiaya g\u00f6re kendisini s\u00fcrekli rahats\u0131z eden eski e\u015fini b\u0131\u00e7aklad\u0131. Kad\u0131n g\u00f6zalt\u0131na al\u0131rken, yaral\u0131 \u015fah\u0131s hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131. Kayseri'de t\u00fcyler \u00fcrperten cinayet! Karde\u015finin yan\u0131nda \u00f6ld\u00fcrd\u00fcBursa\u2019da uyu\u015fturucu operasyonu: 7 ki\u015fi tutukland\u0131I\u011fd\u0131r Adliyesinde silahl\u0131 sald\u0131r\u0131: 2 yaral\u0131
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