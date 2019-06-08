Maltepe’de bir minibüs, yolcu dolu minibüse çarptı: 5 yaralı

Maltepe Bağdat Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir minibüs, önünde duran içi yolcu dolu minibüse duramayarak çarptı. Meydana gelen kazada minibüste bulunan 5 yolcu yaralandı.

Kaza Maltepe Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Yolda seyir halinde olan bir hatlı minibüsün sürücüsü yaya geçidinin önünde minibüsünü durdurdu. O sırada arkadan gelmekte olan başka bir hatlı minibüs sürücüsü, önünde duran minibüse duramayarak çarptı. Önde duran minibüste bulunan yolculardan 5’i kaza sebebiyle yaralandı. Yaralılara ilk müdahale çevredekiler ve minibüsteki diğer vatandaşlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, tedavi edilmek üzere çeşitli hastanelere kaldırıldı.

