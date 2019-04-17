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Maltepe'de, birleştirme tutanağı hazırlanmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 10:26 | Son Güncelleme

Sayım işlemi sona eren Maltepe'de, birleştirme tutanağı hazırlanıyor

İSTANBUL (AA) - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne ilişkin sayım işlemi sona eren Maltepe'de, birleştirme tutanağının hazırlanmasına başlandı.

Maltepe'de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait 1089 sandıktaki oy pusulalarının yeniden sayım işlemi saat 00.22 itibarıyla tamamlandı. İlçe Seçim Kurulu, sayım işleminin ardından ıslak imzalı tutanakların birleştirilmesi için sabah saatlerinde çalışmalara başladı.

Birleştirme tutanağı hazırlandıktan sonra İl Seçim Kurulu'na teslim edilecek.

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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi birleştirme tutanakları maltepe

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