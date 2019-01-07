Maltepe'de ceset bulunması

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de ormanlık alanda silahla vurulmuş halde cesedi bulunan Zeki Çakal'ı (61) öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 Ocak'ta Büyükbakkalköy yolu kenarında silahla vurulmuş halde cesedi bulunan Çakal'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında en son görüştüğü iki kişiyi tespit etti.

Güvenlik kamera kayıtlarında, Çakal'ın arkadaşları Önder K. (49) ve Ercüment A. (42) ile bir araca bindiği, bir süre sonra Önder K. ve Ercüment A'nın yolda yürüdükleri anlar yer aldı.

Kartal'da adreslerine düzenlenen baskınla gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyette cinayeti işlediklerini itiraf etti.

İddiaya göre, Çakal, Önder K'den 100 bin lira borç aldı. Şüpheliler, borcunu ödeyemeyen Çakal'ı konuşmak için araca aldı. Çıkan tartışma sonucu Ercüment A. yanındaki silahla Çakal'a ateş edip öldürdü. Şüpheliler, Çakal'ın cesedini aracın bagajına koyup gömecek yer aramak için Kocaeli'ne kadar gittiklerini, yer bulamayınca cesedi Maltepe'de ormanlık alana attıklarını anlattı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

