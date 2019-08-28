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Maltepe'de cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 09:53 | Son Güncelleme

Cevizli Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de bir otel odasında silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cevizli Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'ndeki bir otelden silah sesleri duyulması üzerine otel çalışanları kata çıkarak odaya girdi.

Bir kişinin kanlar içerisinde yattığının görülmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri silahla vurulan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri de otelin güvelik kameralarını incelemeye alarak katil zanlısı kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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