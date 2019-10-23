MALTEPE'DE CİNAYET... YAŞLI KADINI BİLEZİKLERİ İÇİN TORUNUNUN KOCASI ÖLDÜRMÜŞ

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) MALTEPE'de dün evinde ölü olarak bulunan 80 yaşındaki Fatima Karagözgil'in, bir cinayete kurban gittiği belirlendi. Katil zanlısı olarak gözaltına alınan torununun eşi Mustafa K. adliyeye sevk edildi. Şüphelinin poliste verdiği ifadesinde işlediği vahşi cinayeti tüm detayları ile anlattığı, kadını kolundaki bilezikler ve kuşağının içindeki paraları almak için yastıkla boğarak öldürdüğü ortaya çıktı.

AİLESİ ÖLÜ BULUP POLİSE HABER VERMİŞTİ

Maltepe, Aydınevler Mahallesinde 22 Ekim 2019'da polisi arayan Karagözgil ailesi üyeleri 80 yaşındaki Fatima Karagözgil'i yatağında ölü olarak bulduklarını, kolundaki bileziklerin yerinde olmadığını söyleyerek yardım istedi. Olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği dedektifleri kısa sürede ilk anda normal ölüm olarak değerlendirilen Fatima Karagözgil'in cinayete kurban gittiğini belirledi. Yaşlı kadının 5 bileziği 1 yüzüğü ile belindeki kuşağında bulunan 8 bin 400 liranın çalındığı tespit edildi.

KANSER HASTASI KIZI İÇİN İSTANBUL'A GELMİŞ

Cinayet Büro Amirliği dedektifleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada, Kastamonu'da yaşayan Fatima Karagözgil'in kanser tedavisi gören kızını görmek için İstanbul'a geldiğini ve kızı ile torunlarının oturduğu apartmanda kalmaya başladığını tespit etti. Olay günü ailenin kadın üyelerinin hasta olan kızın yanına gittiği için Fatima Karagözgil'in evde tek başına olduğu öğrenildi. Olayın meydana geldiği apartmanda 5 dairesi bulunan Fatima Karagözgil'in tüm evlerinde kızı ve torunlarının oturduğu belirlendi.