MALTEPE'DE D-100 KARAYOLU'NU KİLİTLEYEN KAZA

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Maltepe D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis midibüsü kaza yaptı. 2 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Maltepe Küçükyalı D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Adem Çatak yönetimindeki içinde 10 kişi bulunan Beykoz Belediyesi'ne ait servis midibüsü kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan beton bariyerlere çarptı. Servis aracı çarpmanın etkisiyle yan bir şekilde durdu. Kazada iki kişi hafif yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hareket kabiliyeti olmayan midibüs için Büyükşehir Belediyesi'nden vinç getirildi. D-100 Karayolu'nda kaza nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlandı. Ankara istikametinde araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Midibüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü

--- --- --- --- --- --- ---

-Kaza yapan minibüs

-Durma noktasına gelen trafik

-Trafikte bekleyen sürücüler ile röp

-Minibüsün vinç ile çevrilmesi

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Genel ve detay

