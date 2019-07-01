Maltepe’de eski eşiyle tartışan şahıs kafasına silah dayadı

Maltepe\u2019de iddiaya g\u00f6re eski e\u015fiyle tart\u0131\u015fan \u015fah\u0131s ard\u0131ndan kafas\u0131na silah dayad\u0131. \u00d6zel harekat polisleri \u00e7evrede geni\u015f g\u00fcvenlik \u00f6nlemleri ald\u0131. \u015eahs\u0131 ikna \u00e7abalar\u0131 devam ediyor. \n \n\u0130stanbul'da do\u011fal ya\u015fam m\u00fcmk\u00fcn m\u00fc?Parkta \u00e7ekirdek po\u015feti i\u00e7erisinde uyu\u015fturucu satan kad\u0131n yakaland\u0131Uyu\u015fturucudan yakalanan \u015f\u00fcpheli, cinayetten aran\u0131yormu\u015f
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