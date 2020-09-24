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Maltepe’de evinin önünde oturan şahıs silahlı saldırıya uğradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 05:08 | Son Güncelleme

Maltepe Fındıklı’da bir grup şahıs otomobil ile gelip evinin önünde oturan kişiye kurşun yağdırdı.

Maltepe Fındıklı’da bir grup şahıs otomobil ile gelip evinin önünde oturan kişiye kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet etmesi sonucu bir kişi yaralandı. Polis ekipleri cadde üzerinde didik didik boş kovan aradı
Olay saat 03.00 sıralarında Fındıklı Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir binanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bina önünde oturan Veysi T.’ye otomobil ile gelen bir grup şahıs ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Veysi T. bacağından yaralandı. Şahıslar daha sonra arabadan inerek binanın kapısını kırdı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı olan Veysi T.’yi hastaneye kaldırdı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede araştırma yaparak geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri polis ekipleri ile birlikte cadde üzerinde didik didik boş kovan aradı.
Silah sesine uyanıp dışarı çıkan Mustafa Yılmaz, “Uyuyordum silah seslerine uyandım. Dışarıda bağrışmalar vardı. Daha sonra yerde ayağından vurulan birini gördüm. Sonrasında beyaz bir araç kaçtı. Polis ekipleri geldi. Binanın camları falan kırılmıştı” diye konuştu
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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