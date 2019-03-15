HABER

Maltepe’de feci kaza: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 03:10 | Son Güncelleme

Maltepe D100 karayolunda bir servis minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Maltepe D100 karayolunda bir servis minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kaza sonrası minibüs şoförü ağır yaralandı.
Olay, 02.00 saatlerinde, Maltepe D100 karayolu Gülsuyu Mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Engin Gül yönetimindeki 34 LIS 554 plakalı servis minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle D100 karayolu sahil yol ayrımında hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından bir süre sürüklenen minibüs bariyerleri aşarak yeşil alanda durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112, polis ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri minibüs içerisinde sıkışan Gül’ü çıkartarak ambulansa bindirdi. Gül, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Engin Gül’ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Maltepe’de feci kaza: 1 yaralı

Maltepe’de feci kaza: 1 yaralı

Maltepe’de feci kaza: 1 yaralı

Maltepe’de feci kaza: 1 yaralı

Maltepe’de feci kaza: 1 yaralı

Maltepe’de feci kaza: 1 yaralı

Maltepe’de feci kaza: 1 yaralı

Maltepe’de feci kaza: 1 yaralı

Maltepe’de feci kaza: 1 yaralı

Maltepe’de feci kaza: 1 yaralı

Maltepe’de feci kaza: 1 yaralı

Maltepe’de feci kaza: 1 yaralı

Maltepe’de feci kaza: 1 yaralı

Maltepe’de feci kaza: 1 yaralı

Maltepe’de feci kaza: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Göreve gitti hayatının şokunu yaşadı! En acı an

Göreve gitti hayatının şokunu yaşadı! En acı an

Suriye ve mülteciler için 7 milyar dolar yardım taahhüdü!

Suriye ve mülteciler için 7 milyar dolar yardım taahhüdü!

Ve Ribery'nin yeni adresi belli oldu!

Ve Ribery'nin yeni adresi belli oldu!

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

ABD sinyali verdi! Gerilim çıkaracak hamle

ABD sinyali verdi! Gerilim çıkaracak hamle

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyurken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Akılalmaz olay! 10 yaşlarındaki çocuğuna araç kullandırdı, 'polisi boş ver' dedi

10 yaşlarındaki çocuğuna araç kullandırdı, 'polisi boş ver' dedi

Mersin'de tahralı dehşet! Her detayı kan dondurdu

Mersin'de tahralı dehşet! Her detayı kan dondurdu

Çöpün önündeki tabutu gören dondu kaldı!

Çöpün önündeki tabutu gören dondu kaldı!

Taksim'de oteldeki olayda ölü sayısı yükseldi

Taksim'de korkunç olay! Ölü sayısı arttı

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.