Maltepe’de freni boşalan kamyon gecekondunun çatısına uçtu

Maltepe Başıbüyük Trafo Yolu Caddesi üzerinde park halinde bulunan kamyonun freni boşaldı. Freni boşana kamyon gecekondunun çatısına uçtu.

Olay, akşam saatlerinde Maltepe’de bulunan Başıbüyük Trafo Yolu Caddesi’nde meydana geldi. 54 FH 493 plakalı BMC marka kamyon, park halindeyken frenleri boşaldı. Freni boşalan kamyon önce yeraltında bulunan çöp konteyneri ezdi. Daha sonra yolun aşağısında bulunan gecekondunun çatısına uçtu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma sonrasında gecekondunun çatısına uçan kamyon çıkarıldı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken kamyonun uçtuğu gecekondunun çatısında ufak çaplı maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

