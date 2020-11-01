HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Maltepe’de freni boşalan kamyon gecekondunun çatısına uçtu

Maltepe’de freni boşalan kamyon gecekondunun çatısına uçtu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 19:57 | Son Güncelleme

Maltepe Başıbüyük Trafo Yolu Caddesi üzerinde park halinde bulunan kamyonun freni boşaldı.

Maltepe Başıbüyük Trafo Yolu Caddesi üzerinde park halinde bulunan kamyonun freni boşaldı. Freni boşana kamyon gecekondunun çatısına uçtu.
Olay, akşam saatlerinde Maltepe’de bulunan Başıbüyük Trafo Yolu Caddesi’nde meydana geldi. 54 FH 493 plakalı BMC marka kamyon, park halindeyken frenleri boşaldı. Freni boşalan kamyon önce yeraltında bulunan çöp konteyneri ezdi. Daha sonra yolun aşağısında bulunan gecekondunun çatısına uçtu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma sonrasında gecekondunun çatısına uçan kamyon çıkarıldı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken kamyonun uçtuğu gecekondunun çatısında ufak çaplı maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİzzet Yıldızhan: O an tek düşündüğüm evlatlarımdı!İzzet Yıldızhan: O an tek düşündüğüm evlatlarımdı!
Bolu Dağı'nda trafik yoğunluğuBolu Dağı'nda trafik yoğunluğu
Cumhuriyet Bayramı geliyor! İşte şiirler!Cumhuriyet Bayramı geliyor! İşte şiirler!
En Çok Okunan Haberler
Başı ve cinsel organı kesilmiş halde bulundu
Başı ve cinsel organı kesilmiş halde bulundu
Çok sayıda kişiye mezar olan apartmanlarla ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı
Çok sayıda kişiye mezar olan apartmanlarla ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı
Yoğun bakımdaydı! Flaş haber
Yoğun bakımdaydı! Flaş haber
Ünlü türkücünün ofisi orasıymış! Şoku yaşadı
Ünlü türkücünün ofisi orasıymış! Şoku yaşadı
Cansız bedenlerini çıkarınca gözyaşlarına boğuldu
Cansız bedenlerini çıkarınca gözyaşlarına boğuldu
İzmir'deki depremde acı tesadüf!
İzmir'deki depremde acı tesadüf!
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Çekiliş saati heyecanla bekleniyor
Çekiliş saati heyecanla bekleniyor
Depreme market kasasında yakalandılar, mesajla hayatta kaldılar
Depreme market kasasında yakalandılar, mesajla hayatta kaldılar
Tartışma yaratan iddialar için Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Tartışma yaratan iddialar için Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Diğer Haberler
Sinop'ta 7 gündür her yerde aranan yaşlı adam uçurumun dibinde ölü bulundu
Sinop'ta 7 gündür her yerde aranan yaşlı adam uçurumun dibinde ölü bulundu
Bolu Dağı trafiğinde hafta sonu yoğunluğu
Bolu Dağı'nda trafik yoğunluğu
Bakan Kurum duyurdu! İşte depremzedelere yapılacak yardım miktarları
İşte depremzedelere yapılacak yardım miktarları
1 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca paylaştı: İşte 1 Kasım koronavirüs tablosu
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
İzmir'de skandal görüntü! Deprem bölgesinde dağıtılan yiyecek ve içecekleri satmaya çalıştı
Skandal görüntü! Deprem bölgesinde dağıtılan yiyecekleri...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.