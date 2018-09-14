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Maltepe'de gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 09:27 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA İstanbul Maltepe sağanak yağış etkili oluyor.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA İstanbul Maltepe sağanak yağış etkili oluyor. Gece saat 01.00 sıralarında etkili olan yağış nedeniyle bazı yolları su bastı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, minibüs yolunda biriken suları tahliye etti, tıkanan rögar kapaklarını açarak oluşan su birikintilerini gidermeye çalıştı.

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