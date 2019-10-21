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Maltepe'de gecekonduda yangın... Baba ile 3 yaşındaki oğlunu komşular kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 13:53 | Son Güncelleme

MALTEPE'de bir gecekonduda çıkan yangın çıktı.

Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA) MALTEPE'de bir gecekonduda çıkan yangın çıktı. Dumanları fark eden komşular içeri girerek 3 yaşındaki çocuk ile uykudaki babasını kurtardı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülerken, haber verilmesi üzerine çalıştığı iş yerinde eve gelen Ayşe Bağuş, "Allah’tan çocuğuma bir şey olmadı, cana gelen mala gelsin. Burada olmadığım için bilmiyorum ama çocuk herhalde bir şeyler yapmış olabilir” dedi.

Yangın saat 12.00 sıralarında Maltepe Başıbüyük Mahallesi Zirve Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, üç yaşındaki oğlu ile evde yalnız bulunan Yüksel Bağuş, gece vardiyasında çalıştığı için uyuyordu. Henüz bilinmeyen bir nedenle halının yanmasıyla yükselen alevler tüm evi sardı. Evden dumanların yükseldiğini gören komşular içeri girerek çocuğu ve uykuda olan babayı kurtardı. Eve giren komşulardan biri çocuğu elinde çakmakla buldu. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışma sonunda yangını söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma olmazken ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın olduğu sırada çalıştığı iş yerinde olan ve haberi alır almaz eve gelen anne Ayşe Bağuş, "Ben işteydim, komşular haber verdi, Allah razı olsun iş yerimdekiler getirdi buraya. Allah’tan çocuğuma bir şey olmadı, cana gelen mala gelsin. Burada olmadığım için bilmiyorum ama çocuk herhalde bir şeyler yapmış olabilir” şeklinde konuştu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.

(FOTOĞRAF)

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