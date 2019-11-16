Maltepe'de göç kurultayı

Kurultaya SODEV’in kurucusu siyasetçi Ercan Karakaş, SODEV Genel Başkanı Ertan Aksoy, HDF Genel Başkanı Necip Şahin, CHP Maltepe İlçe Başkanı Savaş Yücel de katılım gösterdi. Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kurultayda Kılıç, “Türkan Saylan’ın çatısı altında böyle bir toplantı yapmak çok güzel. Türkan Saylan’ın kardelenleri Türkiye’nin her tarafında yeşeriyor. Bir uzantısının da artık Avrupa sınırlarında yeşeriyor olmasının mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Göçmenlerin yaşadığı sorunlar Maltepe Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Siyaset ve Göç Kurultayı'nda masaya yatırıldı. Sosyal Demokrat Halk Dernekleri Federasyonu Avrupa (HDF) ve Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) işbirliği ile düzenlenen kurultayın açılış konuşmasını yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Dilerim göç sorununun çözümüne ilişkin bu toplantılar Maltepe ile sınırlı kalmaz Türkiye çapına yayılarak özellikle göç veren illerde bu konuda önemli adımlar atılır” dedi.

Halk Dernekleri Federasyonu’nun Avrupa’da sürdürdüğü mücadeleyi takdirle takip ettiklerini belirten Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç “70’li yıllarında başlarında başlayıp özellikle doksanlı yılların sonlarına kadar kim Türkiye’den Almanya’ya Avrupa’ya gittiyse, kollarının altına aldıkları dosyalarla, oradaki vatandaşlarımızın sorunlarını en detaylı bir şekilde anlatanlar yine HDF’nin o zamanki yöneticileri olmuştur.’’ diye konuştu.

Verdiği destekten dolayı Başkan Ali Kılıç’a teşekkür eden HDF Genel Başkanı Necip Şahin de; “Türkiye gibi ekonomik sıkıntıların yoğun yaşandığı bir ülkede sıkıntıları göçmenlerin üzerine atmak ne yazık ki kolaycılıktır. Avrupa’da da biz bu sorunları yaşıyoruz. Göçmenleri suçlamak yerine göç meselesini yaratan sorunları ortadan kaldırmak gerekir” diye konuştu.

“YABANCI DÜŞMANLIĞINDAN GÖÇMEN KADINLARA”

İki oturum halinde gerçekleştirilen kurultayın ilk oturumunda Ertan Aksoy moderatörlük yaptı. Birinci oturumda Halkçı Devrimci Birliği (HDB) Başkanı Ahmet İyidirli “Almanya’da Uyum Tartışmaları’nın Dünü Bugünü”, Frankfurt Belediye Meclis Üyesi Figen Brandt “Avrupa’da Kadın Hakları ve Göçmen Kadınlar”, Erlangen Üniversitesi’nden Anıl Şahin ise “Almanya’da Yabancı Düşmanlığının Yakın Tarihi” konularında sunum yaptı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Öğretim Üyesi Mehmet Okyayuz’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen ikinci oturumda ise ODTÜ Öğretim Üyesi Helga Tılıç “Yurt Dışında Yaşayan Yurttaşlar Lobi mi? Olmalılar mı?” sorusuna yanıt ararken, TED Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Kezban Çelik de “Türkiye’de Göçün Yansıması ve Nedenleri”ni anlattı.



