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Maltepe'de güzergah değiştiren minibüs kaza yaptı:3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 09:35 | Son Güncelleme

MALTEPE'de trafiğe takılmamak için güzergahını değiştiren yolcu minibüsü kazaya neden oldu.

Maltepe'de güzergah değiştiren minibüs kaza yaptı:3 yaralı

Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) MALTEPE'de trafiğe takılmamak için güzergahını değiştiren yolcu minibüsü kazaya neden oldu. 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Küçükyalı Mahallesi Barbaros Hayrettin Sokak'ta meydana geldi. Trafiğe takılmamak için güzergah değiştiren 34 M 2354 plakalı yolcu minibüsü, 34 GY 4883 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle minibüs park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Kazada minibüsteki 2 yolcu ve otomobildeki yaşlı bir kadın yaralandı. Kaza nedeniyle sokakta kısa süreli bir panik yaşandı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle sokak araç trafiğine kapatıldı. Bölgede oluşan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kazaya karışan otomobil sürücüsü Yahya Cebeci, "Normal yolda gidiyordum. Minibüs bana çarptı, savurdu. Kendi güzergahı olmayan yerden geldi. Annem yaralandı. Minibüste bulunan 2 kadın da yaralandı. Burada sürekli aynı kazalar yaşanıyor. Önlem alınsa bu kazalar yaşanmaz" dedi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde yolcu minibüsünün, seyir halindeki bir otomobile çarptıktan sonra park halindeki başka bir otomobile çarparak durduğu görülüyor.
Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

(FOTOĞRAF)

Maltepe'de güzergah değiştiren minibüs kaza yaptı:3 yaralıMaltepe'de güzergah değiştiren minibüs kaza yaptı:3 yaralıMaltepe'de güzergah değiştiren minibüs kaza yaptı:3 yaralıMaltepe'de güzergah değiştiren minibüs kaza yaptı:3 yaralı

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