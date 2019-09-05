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Maltepe'de hareketli dakikalar: 1'i ağır 3 yaralı 

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 03:22 | Son Güncelleme

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - MALTEPE'de iki grup arasında başlayan tartışma kavgayla sonuçlandı.

Maltepe'de hareketli dakikalar: 1'i ağır 3 yaralı 

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - MALTEPE'de iki grup arasında başlayan tartışma kavgayla sonuçlandı. Kavga sonrası olay yerinden otomobille kaçan 3 kişiye, başka bir otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Olayda kurşunların hedefi olan 3 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay, Aydınevler Mahallesi İdealtepe Yolu Sokak'ta saat 23.45 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sokakta karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ahmet Altınay, Murat Karakaya ve Erdal Karakay, 34 CDK 244 plakalı otomobile binerek sokaktan uzaklaştı. Bu sırada diğer gruptaki kimliği belirsiz kişi ya da kişiler de başka bir otomobille takibe geçti. Bir süre yaşanan kovalamaca sonucu, diğer gruptaki şüpheli ya da şüpheliler Ahmet Altınay, Murat Karakaya ve Erdal Karakaya'nın bindikleri otomobile silahla ateş açtı. Olayda kurşunların hedefi olan 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, saldırganlar ise bindikleri otomobille kayıplara karıştı. Olayı gören, çevredeki vatandaşlar bir yandan yaralıların yardımına koşarken bir yandan da sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada vatandaşlar Karakaya'yı araçtan çıkarıp bir taksi ile hastaneye gönderdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ise diğer 2 yaralıyı, ambulanslarla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavileri süren yaralılardan Murat Karakaya'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Durumu haber alan yaralıların yakınları hastaneye akın ederken, bazı kişilerin sinir krizleri geçirdiği görüldü.
Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, durumu anlamaya çalışan meraklı vatandaşlar ise ekipler tarafından güvenlik şeridinin dışına çıkarıldı. Olay yeri inceleme ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri otomobilde yaptıkları incelemeler sonucu, aracın ön lastiği, arka camı ve sürücü kısmına 4 kurşun isabet ettiğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, görgü tanıklarının bilgisine başvurarak çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, silahla ateş eden şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Maltepe'de hareketli dakikalar: 1'i ağır 3 yaralı Maltepe'de hareketli dakikalar: 1'i ağır 3 yaralı Maltepe'de hareketli dakikalar: 1'i ağır 3 yaralı Maltepe'de hareketli dakikalar: 1'i ağır 3 yaralı

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