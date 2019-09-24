Maltepe'de hemşirenin öldüğü kazada sanıklara hapis cezası 

Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA-HEMŞİRE Gizem Berfu Altunoğlu'nun ölümü, bir kişinin de yaralanması ile sonuçlanan trafik kazasına ilişkin davada karar çıktı. Alkollü araç kullanan Merve Köstereli, "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 5 yıl, direksiyona müdahale ettiği iddia edilen Tunç Öcal da, aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırıldı.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, bir önceki celsede 80 bin TL kefalet ile serbest bırakılan sanıklar Merve Köstereli ile Tunç Öcal ve avukatları katıldı. Gizem Berfu Altunoğlu'nun ailesi ve yakınları da duruşmada hazır bulundu.

ESKİ NİŞANLILAR YİNE BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Sanık Merve Köstereli esas hakkındaki mütalaaya karşı verdiği savunmada, "Benim alkol miktarım çok azdı. Araba kullanamayacak durumda değildim. Sözlü ve fiziksel tartışmamız, benzin bittiğinde gerçekleşmişti. Çıktığımızda da herhangi bir tartışmamız olmadı. Kazaya sebep olan Tunç. Tunç'un ifadeleri çelişkilidir. Direksiyonu kırdı. Eğer o kazada ben ölseydim bugün Tunç kadın cinayetinden de yargılanacaktı. Şu an mali müşavir olmak üzereyim. Ve bir geleceğim var, lütfen bana güzel olan geleceğimi bağışlayın. Beraatimi talep ediyorum" dedi.