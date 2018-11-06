Maltepe'de hemşirenin öldüğü trafik kazasına dava

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki hemşire Gizem Berfu Altunoğlu'nun hayatını kaybetmesine neden olduğu iddia edilen 2 kişi hakkında onbeşer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Merve Köstereli'nin araç kullandığı sırada, yanında oturan nişanlısı Tunç Öcal ile ayrılma konusunda tartışma yaşadıkları anlatıldı.
Tartışma sırasında Tunç Öcal'ın direksiyona müdahale ederek aracı sağa doğru yönelttiği kaydedilen iddianamede, şüpheli Merve Köstereli'nin de direksiyon hakimiyetini sağlamaya çalıştığı ancak gereken dikkati yola verememesi ve olay sırasında alkollü olması nedeniyle yaya Gizem Berfu Altunoğlu'na çarptığı aktarıldı.
İddianamede, kaza nedeniyle hemşire Altunoğlu'nun hayatını kaybettiği, araç içinde bulunan bir kişinin yaralandığı, alınan alkol raporlarına göre Merve Köstereli'nin 0,46 promil, Tunç Öcal'ın da 0,72 promil alkollü olduklarının tespit edildiği bilgisi verildi.
Şüpheli Köstereli'nin savunmasında olay günü aracı kendisinin kullandığını, yan koltukta oturan nişanlısı Öcal ile ayrılma konusunda tartışmaya başladıklarını ifade ettiği bildirilen iddianamede, tartışma sırasında nişanlısının direksiyona müdahale ederek sağa doğru çektiğini, bu nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve aracın takla attığını söylediği belirtildi.
İddianamede, şüpheli Tunç Öcal'ın da savunmasında araç seyir halindeyken aralarında çıkan sözlü tartışma nedeniyle Merve Köstereli'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiğini, bu nedenle duruma müdahale ederek engel olmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını, Köstereli'nin iddiasını kabul etmediğini anlattığı kaydedildi.
Alınan bilirkişi raporuna göre kazaya dair kamera görüntülerinden direksiyona müdahale olup olmadığının tespit edilemediği hususunun göz önüne alındığına dikkat çekilen iddianamede, bu nedenle şüpheli Merve Köstereli'nin savunmasına itibar edildiği, kazanın oluşumunda Tunç Öcal'ın asli kusurlu, Merve Köstereli'nin de tali kusurlu olduğunun kabul edildiği anlatıldı.
İddianamede, Köstereli ve Öcal'ın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan ikişer yıldan onbeşer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Hazırlanan iddianame gönderildiği Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tutuklu sanıklar, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.
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