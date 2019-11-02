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Maltepe’de hırsızlık yapan şahıs polis tarafından yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 13:19 | Son Güncelleme

Maltepe’de bir işyerine girerek hırsızlık yapan şahıs, Mobil Park Timlerince yakalandı.

Maltepe’de bir işyerine girerek hırsızlık yapan şahıs, Mobil Park Timlerince yakalandı. Şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken hırsızlık anları işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Maltepe Cevizli Mahallesinde bir işyerinde iki şahsın hırsızlık yapması sonrası polis ekipleri harekete geçti. Olayın faillerinden olduğu tespit edilen yaşı küçük Y.C. isimli şahıs, Mobil Park Timleri tarafından geçtiğimiz Perşembe günü saat 21.00 sıralarında Aydınevler Mahallesinde yakalandı. Şahsın yapılan sorgusunda 2 ayrı ‘açıktan hırsızlık’ suçundan sabıkası olduğu tespit edildi.
Adliyeye sevk edilen Y.C., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, Y.C. ile beraberindeki şahsın işyerinde hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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