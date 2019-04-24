Maltepe'de iş makinesi devrildi: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de bir inşaat alanında çalışma sırasında devrilen iş makinesinin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cevizli Mahallesi Yelken Sokak'taki inşaat alanında yıkım çalışması yapan Halit Kavak'ın kullandığı iş makinesi devrildi.
Araçta sıkışan Kavak'ın kurtarılması için itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu Kavak, sıkıştığı yerden çıkarıldı.
İlk müdahalesi olay yerindeki sağlık ekiplerince yapılan Kavak, hastaneye sevk edildi.
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