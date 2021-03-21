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Maltepe’de iş yeri görünümlü kumarhaneye baskın

21.03.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe’de iş yeri görünümlü bir kumarhaneye yapılan baskında 20 kişiye toplam 88 bin lira para cezası kesildi.Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altayçeşme Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarını aldı.

Maltepe’de iş yeri görünümlü bir kumarhaneye yapılan baskında 20 kişiye toplam 88 bin lira para cezası kesildi.
Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altayçeşme Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarını aldı. İş yeri görünümlü kumarhaneye baskın düzenleyen polis ekipleri, 20 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Yapılan aramalarda 96 adet oyun fişi, 45 adet kapalı kutu içerisinde iskambil kâğıdı ile 320 adet açık vaziyette iskambil kâğıdı ile kumardan elde edilen 2 bin 570 Türk lirası ele geçirildi. Polis, 20 kişiye kumar oynamak ve korona virüs tedbirleri kapsamında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten toplam 88 bin lira idari para cezası kesti. Ö.Y. isimli şahıs hakkında ise “kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapılıp, iş yeri mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

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