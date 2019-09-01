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Maltepe'de iş yeri yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 11:51 | Son Güncelleme

Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Küçükyalı Mahallesi Rüştü Sarp Caddesi'ndeki 2 katlı ikinci el eşya satılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu arada, yangına müdahale etmek isteyen bir kişi ellerinden hafif şekilde yaralandı.

İtfaiye ekipleri, iş yerinin yanında bulunan apartmana sıçrayan alevleri söndürdü, iş yerindeki yangına müdahale sürüyor.

Yangın nedeniyle caddeyi yoğun duman kapladığı görüldü.

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