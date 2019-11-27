HABER

Maltepe'de kaçak tütün operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 10:30 | Son Güncelleme

 MALTEPE'de hediyelik eşya dükkanı görünümü verilerek sigara üretimi yapılan atölyeye polis ekipleri operasyon düzenledi.

Ali ABLAY/İSTANBUL,(DHA) MALTEPE'de hediyelik eşya dükkanı görünümü verilerek sigara üretimi yapılan atölyeye polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 902 bin 600 boş makaron , 580 bin dal sigara ve 256 kilogram kaçak sigara tütünü ele geçirilirken 2 kişide gözaltına alındı.
Maltepe'de Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takip edilen şüphelilerin kiraladıkları işyerlerine hediyelik eşya dükkanı görünümü vererek sigara imalatı yapan atölyeler kurdukları ve ürettikleri sigaraları pazarladıkları belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler 15 Kasım'da dükkanlara operasyon düzenledi. Operasyonda 902 bin 600 boş makaron , 580 bin dal sigara ve 256 kilogram kaçak sigara tütünü ele geçirildi. Operasyonda Mehmet T.(47) ve Esengül G.(45) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasından sonra serbest bırakıldı.

(FOTOĞRAF9

PARTNERHaluk Bilginer: Böyle bir enerjiye ihtiyaç varmışHaluk Bilginer: Böyle bir enerjiye ihtiyaç varmış
PKK'lıların termal kamerada görünmemek için giydiği kıyafetler ele geçirildiPKK'lıların termal kamerada görünmemek için giydiği kıyafetler ele geçirildi
Erdoğan'ın tanıttığı halıyı, 9 ay 24 saat çalışarak dokudularErdoğan'ın tanıttığı halıyı, 9 ay 24 saat çalışarak dokudular
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Ambulansa kurşun yağdırdı!

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Ambulansa kurşun yağdırdı!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu

Aslan 90+2'de yıkıldı! Büyük avantaj kaçtı

Aslan 90+2'de yıkıldı! Büyük avantaj kaçtı

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yabancı uyrukluların kabusu oldular! Yaşları 14 ile 20 arasında değişiyor

Yaşları 14 ile 20 arasında değişiyor! Kabus oldular

'Büyükada' davasında istenen cezalar belli oldu

'Büyükada' davasında istenen cezalar belli oldu

Sağlık raporu vermeyen doktora kafa attı

Sağlık raporu vermeyen doktora kafa attı

81 ilde dev operasyon! Aranan 2 bin 546 kişi yakalandı

81 ilde dev operasyon! Aranan 2 bin 546 kişi yakalandı

Kardiyolog, boşandığı eşine kızının yanında tekme tokat saldırdı

Eski eşine tekme tokat saldırdı! Kızı da oradaydı...

Sarallar adlı suç örgütüne operasyon

Sarallar adlı suç örgütüne operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.