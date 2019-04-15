Maltepe'de kalan sadıkların sayımı sürüyor

İSTANBUL (AA) - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), Maltepe ilçe seçim kurullarının, tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırmasının ardından, kalan sandıkların sayımı sürüyor.

Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezinde, sabah devam eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayım işlemi Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarınca kalan 176 sandığın sayımına yapılıyor. Görevliler şu ana kadar 30 sandığın sayımını tamamladı.

YSK'nin, Maltepe'deki sayımların geçerli olmasına karar vermesinin ardından, görevliler kalan 146 sandığını sayımına devam ediyor.

