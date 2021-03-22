HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Maltepe’de kamyonet sürücüsü dehşet saçtı: Ortalık savaş alanına döndü

Maltepe’de kamyonet sürücüsü dehşet saçtı: Ortalık savaş alanına döndü

22.03.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe’de kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önüne çıkan araçlara çarparak 2 kişiyi yaralandı.

Maltepe’de kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önüne çıkan araçlara çarparak 2 kişiyi yaralandı. İki kamyonet arasında kalan bir kişi, son anda ezilmekten kurtuldu. Kaza nedeniyle ortalık savaş alanına dönerken, o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Kaza, geçtiğimiz Cumartesi günü öğlen saatlerinde Zümrütevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yokuş aşağı inen sebze yüklü kamyonetin freni patladı. Sokaktan aşırı hızla aşağı inen kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araçlara ve caddenin karşısındaki bir araca çarparak durabildi. Feci kazada 1’i kadın 2 kişi yaralanırken bir kişi ise kamyonetin arasında kalarak son anda ezilmekten kurtuldu. Kaza nedeniyle ortalık savaş alanına döndü. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Olay güvenlik kamerasında
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, aşırı hızla gelen kamyonet araçlara çarpıyor. Kamyonetin çarptığı araçlar sürüklenerek kaldırıma çıkıyor. Yaya olan bir vatandaş iki aracın arasında kalmaktan son anda kurtuluyor. Kaza sonucu ortalık savaş alanına dönüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sofralarınızı renklendirecek ürünlerSofralarınızı renklendirecek ürünler
Flaş Berat Albayrak iddiası! 'Hazır olun' dedi ve açıkladıFlaş Berat Albayrak iddiası! 'Hazır olun' dedi ve açıkladı
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı
1/

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Diğer Haberler

Rasim Ozan Kütahyalı'dan flaş Berat Albayrak iddiası

Flaş Berat Albayrak iddiası! 'Hazır olun' dedi ve açıkladı

Sabah otomobiline binince hayatının şokunu yaşadı: 20 bin lira masraf var

Sabah otomobiline binince hayatının şokunu yaşadı

Geçen yılın üzerine çıktı! İstanbul'un barajlarında son durum

İstanbul'un barajlarında son durum

Film sahnelerinin aratmayan anlar! Alacaklısını pompalı tüfekle kovaladı

Sokak ortasında pompalı tüfekli kovalamaca!

İstanbul Sözleşmesi'nin feshinin iptali için dava açıldı

İstanbul Sözleşmesi'nin feshinin iptali için dava açıldı

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri'nden kısıtlama açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.