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Maltepe'de kaza sonrası otomobil alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 12:07 | Son Güncelleme

Murat KORKMAZ-Cengiz ÇOBAN /  İSTANBUL-DHA - MALTEPE'de iki otomobilin karıştığı kaza sonrası araçların birinden alevler yükselmeye başladı.

Murat KORKMAZ-Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL-DHA - MALTEPE'de iki otomobilin karıştığı kaza sonrası araçların birinden alevler yükselmeye başladı. İtfaiye ekipleri alev alev yanan otomobili söndürme çalışmaları sırasında zor anlar yaşadı.

Olay Gülsuyu Mahallesi Emek Caddesi üzerinde meydana geldi. Utku Gürsoy'un kullandığı 34 GY 7333 plakalı otomobil dönüş yapmak istediği sırada Zeynep U.'nun kullandığı 34 LH 3054 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Gürsoy'un kullandığı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü hemen aracından inerek yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale etti. Söndürme çalışmaları başarısız olunca alevler kısa sürede otomobilin tamamını sardı. Çevrede bulunanalar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE ERİNİN ZOR ANLARI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alarak vatandaşları uzaklaştırdı. İtfaiye ekipleri alev alev yanan otomobili söndürme çalışmalarında zor anlar yaşadı. İtfaiye ekipleri yangına köpükle müdahale ederken alevleri bastırmakta güçlük çekti. Bir itfaiye erinin aracın altına müdahale etmek istediği sırada alevlerin bir anda yükseldi ve kısa süreliğine alevlerin arasında kaldı. Yangın ekiplerin yarım saat süren çalışmalarını ardından tamamen söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Araç sürücüsü Utku Gürsoy, "Dönüş alacağım sırada diğer otomobille çarpıştık. Daha sonra motor kısmında dumanlar yükselmeye başladı. Araç bir anda yanmaya başladı" diye konuştu.

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