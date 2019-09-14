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 MALTEPE'DE, KOLONLARINDA ÇATLAKLAR OLUŞAN BİNA BOŞALTILDI (havadan görüntülerle)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2019 10:23 | Son Güncelleme

- Boşaltılan bina havadan da görüntülendi   Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK- Ali Kerem Bengi / İstanbul DHA Maltepe'de, seslerin geldiği ve kolonlarında çatlakların oluştuğu bina boşaltıldı.

- Boşaltılan bina havadan da görüntülendi

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK- Ali Kerem Bengi / İstanbul DHA

Maltepe'de, seslerin geldiği ve kolonlarında çatlakların oluştuğu bina boşaltıldı.

Altayçeşme Mahallesi İnciler Sokak üzerinde bulunan 6 katlı Ömeroğlu Apartmanı sakinleri, binanın giriş katındaki ambalaj dükkânının kapısının sıkışmış olduğunu gördü. Dikkatli baktıklarında binanın içindeki kolonlarda çatlaklar oluştuğunu ve sesler geldiğini fark etti. Apartman sakinleri bunun üzerine, durumu Maltepe Belediyesi'ne bildirdi. Olay yerine gelen belediye ekipleri, gerekli incelemelerin yapılması için binanın tahliye edilmesine karar verdi. Binanın giriş katında bulunan dükkân içindeki ambalaj malzemeleri dışarı çıkartıldı. Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Haydar Battal binada incelemeler yaparak kimsenin içeri girmemesi için mühürleme işlemlerinin yapılmasını söyledi. Bina belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Apartman sakinlerinin barınma ihtiyaçlarının Maltepe Belediyesi tarafından sağlanacağı, dükkândan boşaltılan malzemelerin ise Destek Müdürlüğü tarafından belirlenen yere konulacağı öğrenildi. Apartman sakini Süleyman Ömeroğlu, “Binada ufak bir çatlama meydana geldi, onu tespit ettik. Çatırtılar duyduk. Ona göre belediyeyi çağırdık zabıt tutsunlar diye. Geldiler binayı mühürlediler. Bizi tahliye ettiler. Pazartesi günü de eşyalarımızı boşaltacaklarını söylediler. Binada toplam 10 daire, 2 dükkan var. Bina tamamen tahliye oldu, herkes akrabalarında eş dostlarında kalıyor" dedi.

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