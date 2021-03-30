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Maltepe’de korku dolu anlar, yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

30.03.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe’de 4 katlı binanın 2’inci katında yangın çıktı.

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Maltepe’de 4 katlı binanın 2’inci katında yangın çıktı. Daire alevlere teslim olurken, binada mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Öteyandan Sokak üzerine yanlış park yüzünden itfaiye aracının merdiveni yere inmezken itfaiye ekipleri yaşlı bir kadını kucağına alarak tahliye etti.

Olay saat 13.20 sıralarında Fındıklı Mahallesi Evren Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı binan 2’inci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın birden büyüyerek alevlere teslim oldu. Bina da ise 3 kişi mahsur kaldı. Durumu gören vatandaşlar hemen olayı itfaiye polis ve sağlık ekipleri bildirdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelene kadar çevredeki vatandaşlar tarafından binada mahsur kalan 1 kişi kurtarıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek mahsur kalan 2 kişiyi tahliye etti. Yanlış park yüzünden itfaiye ekiplerinin merdiven kovası yere inemezken el merdivenini ile ek yaparak yaşlı bir kadını kucaklarında kurtardılar. O anlar ise saniye saniye kaydedilirken yürekleri ısıttı. Dumandan etkilenen 3 kişi ise sağlık ekiplerine teslim edildi. Acil servis ekipleri dumandan etkilenen vatandaşlara ilk müdahaleyi gerçekleştirerek çevredeki Hastaneye kaldırdı. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

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