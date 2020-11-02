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Maltepe’de korona virüs kapsamında araçlara denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 10:00 | Son Güncelleme

Maltepe’de polis ekipleri, korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında toplu ulaşım araçları ile hususi araçlara yönelik denetim yaptı.Denetleme sırasında olması gerekenden fazla yolcu taşıyan minibüs sürücüleri polis tarafından durduruldu.

Maltepe’de polis ekipleri, korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında toplu ulaşım araçları ile hususi araçlara yönelik denetim yaptı.
Denetleme sırasında olması gerekenden fazla yolcu taşıyan minibüs sürücüleri polis tarafından durduruldu. D100 karayolu üzerinde durdurulan araçlarda korona virüs tedbirleri kapsamında ekipler, vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını denetlendi. Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı dezenfektan konusunda bilgi verdi. Maltepe’de de denetim yapıldı.

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