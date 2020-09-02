HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Maltepe’de maskeli 300 bin liralık kuru yemiş hırsızlığı

Maltepe’de maskeli 300 bin liralık kuru yemiş hırsızlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 09:52 | Son Güncelleme

Maltepe’de bir dükkana giren hırsızlar 300 bin liralık kuru yemişi çalarak kayıplara karıştı.

Maltepe’de bir dükkana giren hırsızlar 300 bin liralık kuru yemişi çalarak kayıplara karıştı. 300 bin liralık kuru yemiş hırsızlığı kameralara yansıdı.
Olay Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan bir dükkanda geçtiğimiz gün saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Hırsızlar dükkanda 2 ton civarında bulunan ve değerinin 300 bin lira olduğu öğrenilen vakumlanmış kuru yemişleri çalarak kayıplara karıştı. Kuru yemiş hırsızlığı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Sabah dükkanını açmaya gelen mal sahibi Dede Kalkan kapı kilidinin kırılması sonucu, içeride bulunan 2 ton kuru yemişin çalınmasını fark edince gördüğü manzara karşısında şaşkına uğradı. Dede Kalkan polis ekiplerine arayarak ihbarda bulundu. Polislerin kamera kayıtlarından başlattığı inceleme sonrası, hırsızların panelvan tipi araç ile dükkana geldiği görülüyor. Sevkiyat kısmında bulunan güvenlik kameralarını sopa yardımı ile tavana kaldırdıktan sonra maskeli hırsızlar 300 bin liralık kuru yemişi alarak kayıplara karıştı.

Gördüğü manzara karşısında şoka uğradı
Dükkan sahibi Dede Kalkan, “Sabah 8 sıralarında iş yerine geldiğimde iş yerinin arka kapısının zorlanmış, kırılmış olduğunu gördüm. İçerideki tüm fıstık içi ürünümüz ve kavrulmuş Antep fıstığı ürünlerimiz çalınmış. Hemen polisi aradım. Hırsızlar araçlarını yanaştırmışlar otuz dakika boyunca gündüz gözü burada malımızı almışlar. Başımıza hırsızlık olayının geleceğini tahmin etmedik. Burada ortalama bizim iki tona yakın malımızı çalmışlar ortalama piyasa değeri bu malların üç yüz bin lira kadar” dedi.
Görgü tanıklarının da vermiş olduğu ifade ile beraber olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı
Maltepe’deki kuru yemiş hırsızlığı dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlar sabah saatlerinde panelvan minibüsleri ile dükkana geliyor. Maskeli hırsızlardan bir tanesi elindeki sopayla güvenlik kamerasını havaya kaldırıyor. Daha sonra hırsızlar kapı kilidini kırmak suretiyle dükkan içine giriyor. Burada bulunan kuru yemiş kolilerini alarak minibüse yüklüyor. Kuru yemişleri alan hırsızlar araçlarına binerek kayıplara karışıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara ile İstanbul'un arasında! Akın ettilerAnkara ile İstanbul'un arasında! Akın ettiler
Yeni yasaklar gelecek mi? Gözler kritik toplantıdaYeni yasaklar gelecek mi? Gözler kritik toplantıda
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü neyi açıklayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü neyi açıklayacak?
1/
En Çok Okunan Haberler
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle şaşırttı
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle şaşırttı
ABD'nin skandal kararına KKTC'den sert tepki
ABD'nin skandal kararına KKTC'den sert tepki
Acun Ilıcalı, Süper Lig'den bir ismi daha transfer etti!
Acun Ilıcalı, Süper Lig'den bir ismi daha transfer etti!
Türkiye'den Avusturya'ya 'casusluk' cevabı: Hayretle karşılıyoruz
Türkiye'den Avusturya'ya 'casusluk' cevabı: Hayretle karşılıyoruz
Ülkede sular durulmuyor! Bu kez de onlar sokağa çıktı
Ülkede sular durulmuyor! Bu kez de onlar sokağa çıktı
Herkes onu merak ediyordu! Büyük ikramiye bugün sahibine kavuştu
Herkes onu merak ediyordu! Büyük ikramiye bugün sahibine kavuştu
İlginizi Çekebilir
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Diğer Haberler
Konya'da flaş koronavirüs kararları! Düğün ve toplu organizasyonların tamamı yasaklandı
O ilimizde flaş koronavirüs kararı! Tamamı yasaklandı
16 yaşındaki Mahmut'tan 21 gündür haber yok
16 yaşındaki Mahmut 21 gündür kayıp
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Balıkesir için 7.2'lik deprem uyarısı
Korkutan uyarı! '7.2 büyüklüğünde deprem olabilir'
Prof. Dr. Ceyhan: Sonbahar ve kışı da salgınla uğraşarak geçirebiliriz
Prof. Dr. Ceyhan uyardı: Eğer gerçekleşmezse...
Şırnak'ta 3 terörist teslim oldu
Bakanlık duyurdu! Sayı 144'e yükseldi
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor... Yeni tedbirler gelecek mi?
Yeni yasaklar gelecek mi? Gözler kritik toplantıda
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.