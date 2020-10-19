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Maltepe’de müteahhide otomobilinde silahlı saldırı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 19:08 | Son Güncelleme

Maltepe’de motosikletli iki şahıs, bir müteahhide park halindeki aracında silahla saldırdı.

Maltepe’de müteahhide otomobilinde silahlı saldırı kamerada

Maltepe’de motosikletli iki şahıs, bir müteahhide park halindeki aracında silahla saldırdı. Kurşunların isabet etmesiyle yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, şahsın vurulduktan sonra yaralı halde kaldırımda yürüdüğü ve oğlunun babasına gömleğini çıkararak müdahale ettiği anlar kameraya yansıdı.
Olay, Maltepe Yalı Mahallesi’nde saat 17.00 sıralarında yaşandı. Motosikletli iki şahıs, müteahhitlik yapan 62 yaşındaki Aytekin Meral’in evinin önüne geldi. Şahıslar, evinin önünde park halinde bulunan aracına binen Meral’i gözetlemek amacıyla sokak üzerinde ilerledi. Saldırgan şahıslar daha sonra aracının içerisinde bulunan Meral’e silahla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği şahıs yaralanırken, saldırganlar hızla kaçtı. Kurşunların hedefi olan Aytekin Meral’in oğlu ise babasına yardıma koştu. Genç, gömleğini çıkararak yaralı babasına sokak ortasında pansuman yapmaya çalıştı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Saldırgan şahısları yakalamak için çalışma başlatıldı.
Öte yandan, motosikletli şahısların gözetlemek için sokakta ilerlediği anlar ile kurşunların hedefi olan kişinin yaralı halde aracından çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Oğlunun yaralı babasına gömleğini çıkararak müdahale ettiği anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

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