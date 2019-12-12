Maltepe’de öldürdüğü kadının cesedini bavulda saklayan şüpheli tutuklandı

Maltepe’de tartıştığı kadını öldürüp cesedini 2 gün boyunca bavulda sakladığı iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Maltepe’de lüks bir rezidansta iddiaya göre, evli ve 2 çocuk babası A.G.(29) isimli şahıs, tartıştığı Didem M.’yi(30) döverek öldürdü, cesedini bavula koydu. 2 gün boyunca eve gitmeyen katil zanlısı, daha sonra karakola giderek işlediği cinayeti itiraf edip teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli A.G., Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi.

“Bana vuracağını zannedip kendimi kaybettim”

Şüpheli savcılık ifadesinde, “Maktül ile yaklaşık 10 yıldır tanışıyorum. Kendisiyle 10 yıldır devam eden birlikteliğimiz vardı. Olay günü akşam da Maltepe’deki evde bir araya geldik. Sohbet edip yemek yedik. Didem ile buluşmadan önce alkol almıştım. O arada birbirimizle konuşurken ben Didem M.’ye biraz dertlendim. ‘70 gündür çocuklarımı göremiyorum, eşimle de ayrılma noktasına geldik, boşanma arefesindeyiz’ dedim. Didem bana hakaret dolu kelimelerle karşılık verince aramızda tartışma başladı. O sırada evimin otomatik açılıp kapanan kapısını sabitlemede kullandığım parke taşını Didem M.’nin elinde gördüm. Bana vuracağını zannederek kendimi kaybettim. Ne yaptığımı, nasıl vurduğumu hatırlamıyorum, sonra öldüğünü fark ettim” dedi.