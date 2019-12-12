HABER

Maltepe’de öldürdüğü kadının cesedini bavulda saklayan şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 20:40 | Son Güncelleme

Maltepe’de tartıştığı kadını öldürüp cesedini 2 gün boyunca bavulda sakladığı iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Maltepe’de lüks bir rezidansta iddiaya göre, evli ve 2 çocuk babası A.G.(29) isimli şahıs, tartıştığı Didem M.’yi(30) döverek öldürdü, cesedini bavula koydu.

Maltepe’de tartıştığı kadını öldürüp cesedini 2 gün boyunca bavulda sakladığı iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Maltepe’de lüks bir rezidansta iddiaya göre, evli ve 2 çocuk babası A.G.(29) isimli şahıs, tartıştığı Didem M.’yi(30) döverek öldürdü, cesedini bavula koydu. 2 gün boyunca eve gitmeyen katil zanlısı, daha sonra karakola giderek işlediği cinayeti itiraf edip teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli A.G., Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi.

“Bana vuracağını zannedip kendimi kaybettim”
Şüpheli savcılık ifadesinde, “Maktül ile yaklaşık 10 yıldır tanışıyorum. Kendisiyle 10 yıldır devam eden birlikteliğimiz vardı. Olay günü akşam da Maltepe’deki evde bir araya geldik. Sohbet edip yemek yedik. Didem ile buluşmadan önce alkol almıştım. O arada birbirimizle konuşurken ben Didem M.’ye biraz dertlendim. ‘70 gündür çocuklarımı göremiyorum, eşimle de ayrılma noktasına geldik, boşanma arefesindeyiz’ dedim. Didem bana hakaret dolu kelimelerle karşılık verince aramızda tartışma başladı. O sırada evimin otomatik açılıp kapanan kapısını sabitlemede kullandığım parke taşını Didem M.’nin elinde gördüm. Bana vuracağını zannederek kendimi kaybettim. Ne yaptığımı, nasıl vurduğumu hatırlamıyorum, sonra öldüğünü fark ettim” dedi.

“Panikle cesedi bavulun içine koydum”
Zanlı savunmasının devamında, “O panik ve korkuyla cesedi evde bulunan bavulun içine koydum ve evde bırakıp uzaklaştım. 2 gün eve uğramadım. Daha sonra vicdan azabı çektiğimden polise ihbarda bulundum ve olay böylece açığa çıktı. Şimdi yaptığımdan çok pişmanım” diye konuştu.
Tutuklama talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli buradaki savunmasında ise, “Didem M.’yi ben öldürdüm. Eve gelmeden önce biraz alkol almıştım. Daha sonra kendisiyle aramızda bir tartışma yaşandı. Bu tartışma sırasında birden benim gözüme saldırdı. Ayrıca elinde parke taşı bulunmaktaydı. Ben elinden parke taşını aldıktan sonrasını hatırlamıyorum. Daha sonra öldüğünü fark ettim. Çok pişmanım, tutuksuz yargılanmama karar verilsin” dedi.
Mahkeme sorgusu tamamlanan şüpheli A.G., “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARTNER Yürümekte bile zorlanıyordu! Son hali şoke etti Yürümekte bile zorlanıyordu! Son hali şoke etti
PKK/YPG’den nasıl kaçtığını anlattıPKK/YPG’den nasıl kaçtığını anlattı
Afyonkarahisar'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralıAfyonkarahisar'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sen otur işine bak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sen otur işine bak!

Flaş gelişme! Resmi başvuru yapıldı

Flaş gelişme! Resmi başvuru yapıldı

MasterChef Yasin'den itiraf! Günde 60 kilo satıyor

MasterChef Yasin'den itiraf! Günde 60 kilo satıyor

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

TBMM karıştı! Yeğen Öcalan'ın sözleri büyük tepki çekti

TBMM karıştı! Yeğen Öcalan'ın sözleri büyük tepki çekti

Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'e dolandırıcılık şoku

Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'e dolandırıcılık şoku

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Afyonkarahisar’da otomobil şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü var

Otomobil şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü var

Kritik toplantı sonrası önemli mesajlar: Projeler karara bağlanmıştır

Önemli mesajlar: Projeler karara bağlanmıştır

Mert Yağız Köksal'ın ölümüne neden olan şırınganın parçası otopsiyle çıkarıldı

Mert'in ölümüne yol açtı! Otopsiyle çıkarıldı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması! 104 kişi yakalandı

Başsavcılık'tan 'Barış Pınarı' açıklaması! 104'ü...

4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada

Kafa kamerasıyla kaydedildi! Böyle öldürüldüler

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde el yapımı 75 mayın imha edildi

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde el yapımı 75 mayın imha edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.