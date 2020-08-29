HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Maltepe’de orman yangını çıkartan şahıs tutuklandı

Maltepe’de orman yangını çıkartan şahıs tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 16:25 | Son Güncelleme

Maltepe Başıbüyük Gölet üzeri ormanlık alanda çıkan yangının faili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, yangın bölgesinde motosikletiyle birlikte yakalandı.

Maltepe Başıbüyük Gölet üzeri ormanlık alanda çıkan yangının faili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, yangın bölgesinde motosikletiyle birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli ’kasten orman yakma’ suçundan tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucunda yangının çıktığı noktaya çok yakın bir yerde motosikletiyle birlikte yakalanan Serkan U. (41) isimli zanlının motosikletinde yapılan aramalarda iki adet zincir yağlayıcı, bir adet yanıcı özellikli yağ, bir adet yanıcı özellikli balata temizleyici sprey kutuları ele geçirildi. Şahsın yapılan sorgulamasında farklı konulardan 19 adet suç kaydının bulunduğu ve terör örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edildi. Yakalanan Serkan U. “kasten orman yakma” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSeranay'a büyük şok! 2 yıldır emek verdiği proje durdurulduSeranay'a büyük şok! 2 yıldır emek verdiği proje durduruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 projenin detaylarını açıkladıCumhurbaşkanı Erdoğan 10 projenin detaylarını açıkladı
Muhammed Enes Uysal kimdir? Muhammed Enes Uysal tutuklandı mı?Muhammed Enes Uysal kimdir? Muhammed Enes Uysal tutuklandı mı?
En Çok Okunan Haberler
21 Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacak mı? Bakan Selçuk'tan flaş açıklama
21 Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacak mı? Bakan Selçuk'tan flaş açıklama
Trafik ışıklarında pompalı tüfekle dehşet saçtı
Trafik ışıklarında pompalı tüfekle dehşet saçtı
Hastalığına sevinenlere 'din düşmanı' deyince olay tepki
Hastalığına sevinenlere 'din düşmanı' deyince olay tepki
Ünlü isimden şoke eden iddia! 'Müslüm'ü Muhterem Nur öldürdü'
Ünlü isimden şoke eden iddia! 'Müslüm'ü Muhterem Nur öldürdü'
Oktay: Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?
Oktay: Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?
İstanbul Valiliği'nden düğünlerle ilgili flaş karar
İstanbul Valiliği'nden düğünlerle ilgili flaş karar
İlginizi Çekebilir
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Diğer Haberler
MSB: Kuzey Irak'ta 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi
MSB: 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Ali Babacan duyurdu! Eşi ve çocuğunda da koronavirüs çıktı
Ali Babacan duyurdu! Eşi ve çocuğunda da koronavirüs çıktı
Trabzon’da koronavirüs vakaları arttı! Valilik 'Kendinikorukendinikurtar' adıyla sosyal medyada kampanya başlattı
İl genelinde vaka sayısı 2 bini aştı! Valilik sosyal medyada kampanya başlattı
Marmaris'te termometreler 44 dereceyi gösterdi
Marmaris'te termometreler 44 dereceyi gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 projenin detaylarını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 projenin detaylarını açıkladı
Kağıthane minibüsçü dehşeti! Kadın ve bebeği büyük korku yaşadı
İstanbul'da minibüsçü dehşeti! Büyük korku yaşadılar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.