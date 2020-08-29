Maltepe’de orman yangınının şüphelisi adliyeye sevk edildi

Maltepe de bulunan ormanlık alanda çıkan yangında binlerce metrekare yeşil alan küle dönmüştü. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda kontrol altına alınabilen yangında sabotaj ihtimalini değerlendiren polis ekipleri S.U. adlı şüpheliyi kısa zamanda yakalandı.

Şüphelinin terör örgütlerine üyeliği belirlendi

Orman yangını sonrası sabotaj ihtimalini değerlendiren polis ekipleri S.U. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan işlemler de 19 ayrı suçtan kaydı olduğu tespit edilen yangın şüphelisinin terör örgütlerine üye olduğu da belirlendi. Gülsuyu Şehit Saffet Okumuş Polis Merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheli Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

