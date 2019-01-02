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Maltepe'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.01.2019 17:19 | Son Güncelleme

MALTEPE, Başıbüyük yolunda ormanlık alanda silahla vurulmuş 30'lu yaşlarda bir erkeğe ait ceset bulundu.

Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL (DHA)-MALTEPE, Başıbüyük yolunda ormanlık alanda silahla vurulmuş 30'lu yaşlarda bir erkeğe ait ceset bulundu.

Maltepe, Başıbüyük yolunda ormanlık alanda hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden sürücüler durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede silahla vurulmuş sırtında 3 kurşun yarası olan adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede delil aradı. Üzerinden kimlik çıkmayan 30'lu yaşlardaki erkeğin başka bir yerde öldürülüp, buraya atıldığı değerlendirilirken, ceset savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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