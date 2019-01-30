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MALTEPE'DE ORMANLIK ALANDAKİ BAZ İSTASYONUNDA YANGIN

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 06:17 | Son Güncelleme

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Maltepe'de orman içerisindeki baz istasyonunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
Maltepe'de orman içerisindeki baz istasyonunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürürken baz istasyonunda hasar meydana geldi.

Yangın Fındıklı Mahallesi Başıbüyük yolunda saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Ormanlık bölgenin mesirlik alanın içerisinde bulunan baz istasyonunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yol kenarındaki telleri keserek baz istasyona ulaştı. Baz istasyonundaki yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken bazı vatandaşlar olayla ilgili bilgi aldı. Polis ve İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni araştırıyor.

Görüntü Dökümü
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-Yanan baz istasyonu
-İtfaiye ekipleri çalışması
-Polis ve orman itfaiye ekipleri
-İtfaiye ekiplerin tel örgüden geçmeleri
-Polisin vatandaştan bilgi alması
-Genel ve detaylar

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