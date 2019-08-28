HABER

Maltepe'de otel odasında cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 08:59 | Son Güncelleme

Ali Kerem BENGİ- İsa ALMAÇAYIR - Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA-MALTEPE'de otelde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.  Olay, Cevizli Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'nde bulunan bir otelde saat 07.00 sıralarında meydana geldi.

Ali Kerem BENGİ- İsa ALMAÇAYIR - Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA-MALTEPE'de otelde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, Cevizli Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'nde bulunan bir otelde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, otele gelen üç kişi 7'nci katta kalan U.A. (40) 'nın kaldığı odanın anahtarını resepsiyon görevlisinden istedi. Resepsiyon çalışanı odanın anahtarını verdikten sonra üç kişi, U.A.'nın kaldığı odaya gitti. Oda içerisinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Odaya girenlerden birisi yanında bulunan silahla U.A.'ya ateş açtı. Şüpheli 3 kişi odanın kapısını kilitleyerek otelden ayrıldı. Silah seslerini duyan otel çalışanları koşarak 7'nci katta çıktı. Odaya giren çalışanlar U.A.'nın yerde kanlar içinde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri istendi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede U.A.'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri de otele giriş ve çıkışları kapatarak, çalışanların ifadesine başvurdu. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Dördüncü kapıya nasıl ulaşırsın? Dördüncü kapıya nasıl ulaşırsın?
Ambulansa yol vermeyince gündem olan sürücü makas atarken kazaya neden olduAmbulansa yol vermeyince gündem olan sürücü makas atarken kazaya neden oldu
Eşinden şiddet gören kardeşini kurtardı, sonra ortalık karıştıEşinden şiddet gören kardeşini kurtardı, sonra ortalık karıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! 6 generalin görev yeri değişti!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! 6 generalin görev yeri değişti!

Ömür Gedik'ten tartışma yaratan 'şort' paylaşımı

Ömür Gedik'ten tartışma yaratan 'şort' paylaşımı

İstanbul'da okul servisi ücretlerine zam

İstanbul'da okul servisi ücretlerine zam

Tam 4 milyar dolarlık satış! ABD onay verdi!

Tam 4 milyar dolarlık satış! ABD onay verdi!

İkinci S-400 teslimatı sonrası ABD'den kritik çağrı!

İkinci S-400 teslimatı sonrası ABD'den kritik çağrı!

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşinden şiddet gören kadını ağabeyi kurtardı, sonrasında ortalık karıştı

Eşinden şiddet gören kardeşini kurtardı, sonra ortalık karıştı

Buca'da 3 katlı mobilya atölyesinde yangın

Buca'da korkutan yangın

Son dakika... Maltepe'de lüks otelde silahlı kavga!

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

İzmir'de şüpheli ölüm! Banyoda ölü bulundu

İzmir'de şüpheli ölüm!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! 6 generalin görev yeri değişti!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! 6 generalin görev yeri değişti!

Bu aracı 16 yaşında bir çocuk kullanıyordu! Taklalar atarak şarampole uçtu!

Bu aracı 16 yaşında bir çocuk kullanıyordu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.