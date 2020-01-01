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  4. Maltepe'de otobüs motorunda yangın

Maltepe'de otobüs motorunda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 17:39 | Son Güncelleme

MALTEPE’de içinde yolcu bulunan İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL (DHA) MALTEPE’de içinde yolcu bulunan İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Yolcuları kısa sürede tahliye eden otobüs şoförü yangın söndürme tüpüyle yanan motora müdahale ederek yangını söndürdü.
Olay, saat 16.30 sıralarında Maltepe Başıbüyük Trafo Caddesi'nde meydana geldi. Maltepe Başıbüyük seferi yapan Hakan Turga yönetimindeki KM42 numaralı İETT otobüsü içinde 15 yolcusu ile birlikte giderken motor kısmında yangın çıktı. Bunun üzerine otobüs şoförü, otobüsü kenara çekerek durdurdu. Ardından yolcuları tahliye etti. Otobüsün şoförü, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. Otobüs şoförü olayın olduğu yere itfaiye ekipleri istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta soğutma işlemleri yaptı. Yolculardan biri, "Biz seyir halindeydik duraktan yeni kalktı. Kalktıktan sonra küt etti bir şey. Hemen duman bastı. Arkadaş hemen durdu, kapıları açtı. Aşağıya indik, motor kapağını açtık. Motorda alev oluşmaya başladı. Hemen arkadaş tüpü getirdi. Sıktık, söndü. İlk müdahaleyi yaptık, kontrol altına alınmış oldu." dedi.

(FOTOĞRAF)

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