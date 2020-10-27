HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Maltepe’de otomobilden atılan kişi daha sonra kurşunların hedefi oldu

Maltepe’de otomobilden atılan kişi daha sonra kurşunların hedefi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 05:54 | Son Güncelleme

Maltepe’de gece saatlerinde henüz kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce bir kişi otomobilden çıkartıldıktan sonra silahla vuruldu.

Maltepe’de otomobilden atılan kişi daha sonra kurşunların hedefi oldu

Maltepe’de gece saatlerinde henüz kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce bir kişi otomobilden çıkartıldıktan sonra silahla vuruldu. Hafif şekilde yaralanan yabancı uyruklu şahsa ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılırken yaralı daha sonra Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.
Polis ekipleri silahlı saldırıyı aydınlatmak için çalışma başlattı
Maltepe, Aydınevler Mahallesinde bulunan Başıbüyük Samandıra yolunda saat 04.00 sularında yabancı uyruklu bir kişi otomobilden çıkartıldıktan sonra araç içindeki kişi ya da kişilerin silahından çıkan kurşunların hedefi oldu. Hafif şekilde yaralanan yabancı uyruklu şahsa ilk müdahale acil sağlık ekiplerince yapılırken polis ekipleri çevre güvenliğini sağlayarak delillerin kaybolmasına izin vermedi. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri boş kovanlar üzerinde detaylı inceleme yaparken silahlı saldırının aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldiSorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi
Çarpıcı detayı Vali açıkladı! Paramotorla Münbiç'ten gelmişlerÇarpıcı detayı Vali açıkladı! Paramotorla Münbiç'ten gelmişler
Bu görüntülere bakmaya dayanamıyorsanız…Bu görüntülere bakmaya dayanamıyorsanız…
En Çok Okunan Haberler
Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş hayatını kaybetti
Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş hayatını kaybetti
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
Ece Üner sosyal medyadan duyurdu: İş çığırından çıktı
Ece Üner sosyal medyadan duyurdu: İş çığırından çıktı
TMSF'den altın madeni müjdesi gelebilir
TMSF'den altın madeni müjdesi gelebilir
Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Diğer Haberler
Tarım ve Orman Bakanlığı'nda flaş atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandı
Tarım ve Orman Bakanlığı'nda flaş atamalar
Fahrettin Altun'dan Macron'un İslam karşıtı söylemlerine cevap
Fahrettin Altun'dan Macron'un İslam karşıtı söylemlerine cevap
İskenderun'daki patlama sonrası dikkat çeken detayı Hatay Valisi açıkladı! Paramotorla Münbiç'ten gelmişler
Çarpıcı detayı Vali açıkladı! Paramotorla Münbiç'ten gelmişler
Antalya'da şiddet gördüğü eşinden boşanan kadın tek sigortası olarak gördüğü elektronik kelepçeyi geri istiyor
Tek sigortası olarak gördüğü elektronik kelepçeyi geri istiyor
Sakarya'da karantinaya alınan evin sakininden komşularına: Bizde korona var gelmeyin
Bir anda kapıya çıkıp komşularına seslendi: Bizde korona var gelmeyin
Son dakika! Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş hayatını kaybetti
Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş hayatını kaybetti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.