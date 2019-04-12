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Maltepe'de oy sayımı yarın devam edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 23:55 | Son Güncelleme

Maltepe'de oy sayımı yarın devam edecek

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de tüm sandıklarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayılması işlemi yarına ertelendi.

Alınan bilgiye göre, Maltepe'de sayımın yapıldığı Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde, partililer arasında tartışma çıktı. Gerginlik üzerine, oy sayım işlemi durduruldu.

Sayım işlemine yarın devam edileceği bildirildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin AK Parti'nin yaptığı itiraz üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait tüm oyların yeniden sayılmasına karar vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
maltepe Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi oy sayımı yerel seçim

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