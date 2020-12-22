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Maltepe’de özel hastanede korkutan yangın

22.12.2020 16:27 | Son Güncelleme:
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Maltepe’de özel bir hastanede bilgi işlem bölümünde yangın çıktı.

Maltepe’de özel bir hastanede bilgi işlem bölümünde yangın çıktı. Yangın paniğe sebep oldu. Hastane çalışanları ve hastalar dışarı çıkartıldı. Dumandan etkilenenlere hastane dışarısında müdahale edildi.
Maltepe’de saat 15.30 sıralarında özel bir hastanenin bilgi işlem bölümünde iddiaya göre bir kanepeden yangın çıktı. Kanepede başlayan yangın kısa sürede hastanede yayılarak hastanede paniğe neden oldu. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı hastanedeki hastalar ve hastane çakışanları dışarı çıkartıldı. Yangında dumandan etkilenen kişilere hastane dışında ile müdahale edildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

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