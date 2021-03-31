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Maltepe’de pavyona çevrilen işyerine baskın kamerada

31.03.2021 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe’de içerisinde 25 şahsın olduğu ve müşterilerle ilgilenen 10 kadının bulunduğu, adeta pavyona çevrilen iş yerine polis baskın yaptı.

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Maltepe’de içerisinde 25 şahsın olduğu ve müşterilerle ilgilenen 10 kadının bulunduğu, adeta pavyona çevrilen iş yerine polis baskın yaptı. Baskında yakalanan kişilere toplamda 78 bin 750 TL para cezası uygulandı.
Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince içerisinde çok sayıda kişinin bulunduğu bir iş yerine baskın düzenlendi. İddiaya göre lokanta ruhsatı bulunmasına rağmen adeta pavyona çevrilen iş yerine giren polis içeride 25 şahsın bulunduğunu ve 10 kadın şahsın da müşterilerle ilgilendiğini tespit etti. Sosyal mesafe kuralına uyulmayan iş yerinin sahibi M.E. idari işlem yapıldı. İş yerinde bulunan şahıslara “1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçlarından her bir şahsa ayrı ayrı 3 bin 150 TL olmak üzere toplamda 78 bin 750 TL para cezası uygulandı.
Öte yandan polis tarafından, iş yerine yine aynı sebeple geçtiğimiz günlerde baskın yapıldığı ve cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

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