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Maltepe'de plastik fabrikasında yangın (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 09:14 | Son Güncelleme

Ozan URAL / İSTANBUL DHA - MALTEPE Büyükbakkalköy'de bir plastik fabrikasında yangın çıktı.

Ozan URAL / İSTANBUL DHA - MALTEPE Büyükbakkalköy'de bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Büyükbakkalköy'de bulunan plastik fabrikasında saat 05.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikanın birinci katında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek diğer katlara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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