HABER

Maltepe’de reklam atölyesi alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2019 23:42 | Son Güncelleme

Maltepe’de bir reklam atölyesi alev alev yandı.

Maltepe’de reklam atölyesi alev alev yandı

Maltepe’de bir reklam atölyesi alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü.
Alınan bilgiye göre, Altayçeşme Mahallesi, Hikmet Sokak’ta bulunan bir reklam atölyesinde saat 22.00 sularında yangın çıktı. İş yerinin yanında bulunan oto yıkama dükkanında çalışanlar yangına araçları yıkarken kullandıkları tazyikli suyla müdahale etmeye çalışırken, olay yerine Maltepe itfaiye ekiplerinin yanı sıra çevre ilçelerden gelen ekiplerin müdahalesiyle alevler güçlükle kontrol altına alındı.
Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında iş yerinin içerisinde oksijen tüpü olduğu iddiası güvenlik çemberinin genişletilmesine neden oldu. Polis ekibi bölgedeki meraklı vatandaşları uzaklaştırırken, sağlık ekipleri hazır olarak bölgede bekletildi. Yangında can kaybı yaşanmazken, atölyede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

Maltepe’de reklam atölyesi alev alev yandı

Maltepe’de reklam atölyesi alev alev yandı

Maltepe’de reklam atölyesi alev alev yandı

Maltepe’de reklam atölyesi alev alev yandı

PARTNERYabancılar buraya asla giremiyorYabancılar buraya asla giremiyor
Bakan Akar, Mehmetçik ile iftar yaptıBakan Akar, Mehmetçik ile iftar yaptı
Elazığ'da 2 gündür kayıp olan kişi aranıyorElazığ'da 2 gündür kayıp olan kişi aranıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Harmandalı oynayan robot Avrupa finallerine taşıdı

Harmandalı oynayan robot Avrupa finallerine taşıdı

Osmaniye’de 3.8 büyüklüğünde deprem

Osmaniye’de korkutan deprem!

Freni boşalan tuğla yüklü kamyon evin duvarına girdi

Freni boşalan tuğla yüklü kamyon evin duvarına girdi

Temizlik yaparken 4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü

Temizlik yaparken 4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü

Kazan hırsızı kameraya yakalandı

Kazan hırsızı kameraya yakalandı

13 yıl önce kaybolan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

13 yıl önce kaybolan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.