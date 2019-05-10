MALTEPE'DE REKLAM ATÖLYESİNDE YANGIN 

Ali Kerem BENG\u0130 \/ \u0130stanbul DHA\nMaltepe'de bir reklam at\u00f6lyesinde yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Alevlerin y\u00fckseldi\u011fi yang\u0131n itfaiye ekiplerinin m\u00fcdahalesiyle s\u00f6nd\u00fcr\u00fcld\u00fc.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc:\n-------------\n-Y\u00fckselen alevler\n-Ekiplerin \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131PARTNERAhmet Kural\u2019a y\u00fcklenenler Kaan\u2019a kar\u015f\u0131 neden sessiz\u015eehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi\u0130stanbul Maltepe\u2019de korkutan yang\u0131n! \u00c7ok say\u0131da ekip b\u00f6lgede
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