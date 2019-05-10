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MALTEPE'DE REKLAM ATÖLYESİNDE YANGIN 

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 23:14 | Son Güncelleme

Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA Maltepe'de bir reklam atölyesinde yangın çıktı.

Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA
Maltepe'de bir reklam atölyesinde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Görüntü Dökümü:
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-Yükselen alevler
-Ekiplerin çalışmaları

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