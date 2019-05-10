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Maltepe'de reklam atölyesinde yangın(Geniş Haber)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 23:32 | Son Güncelleme

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,( DHA)-MALTEPE'de bir reklam atölyesinde yangın çıktı.

Maltepe'de reklam atölyesinde yangın(Geniş Haber)

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,( DHA)-MALTEPE'de bir reklam atölyesinde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 22.00 sıralarında Altayçeşme Mahallesi Hikmet Sokak'ta bulunan bir reklam atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Bir anda büyüyen yangında alevler, yakındaki 4 katlı binanın seviyesine kadar yükseldi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına tazyikli su sıkarak müdahale etti. Polis ekipleri, yangın çıktığı yerde ve sokaklarda güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri de, herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak bir süre soğutma çalışması yapıldı. Reklam atölyesinde yanında bulunan dört katlı binada bazı evlerin camları hasar gördü.
Dört katlı binada oturan bir vatandaş "Ben başka bir yerdeydim, telefon geldi bana, bütün eşyaları fırlattım, koşarak geldim buraya. Hiç trafik falan dinlemedim. Yanan iş yerinde tamir yapıyorlardı, kapı pencere falan kendi evimde bir hasarın olmadığını biliyorum. " Dedi.

(FOTOĞRAF)

Maltepe'de reklam atölyesinde yangın(Geniş Haber)Maltepe'de reklam atölyesinde yangın(Geniş Haber)Maltepe'de reklam atölyesinde yangın(Geniş Haber)Maltepe'de reklam atölyesinde yangın(Geniş Haber)

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