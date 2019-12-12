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Maltepe'de rezidansta bavulda cesedi bulunan kadının şüphelisi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 20:50 | Son Güncelleme

MALTEPE'de lüks bir rezidansta Didem Mengü isimli kadını öldürüp bavulun içine koyduktan iki gün sonra kendisini polise ihbar eden müteahhit Abdüsselam G., “Kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.  Maltepe'de lüks bir rezidansta Didem Mengü'yü (30) öldürüp bavula koyduktan iki gün sonra kendisini polise ihbar eden müteahhit Abdüsselam G., (29), emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.  PARKE TAŞIYLA ÖLDÜRMÜŞ Emniyette susma hakkını kullanan şüpheli Abdüsselam G., savcılık sorgusunda Didem G.

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)-MALTEPE'de lüks bir rezidansta Didem Mengü isimli kadını öldürüp bavulun içine koyduktan iki gün sonra kendisini polise ihbar eden müteahhit Abdüsselam G., “Kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.
Maltepe'de lüks bir rezidansta Didem Mengü'yü (30) öldürüp bavula koyduktan iki gün sonra kendisini polise ihbar eden müteahhit Abdüsselam G., (29), emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

PARKE TAŞIYLA ÖLDÜRMÜŞ
Emniyette susma hakkını kullanan şüpheli Abdüsselam G., savcılık sorgusunda Didem G. İle 10 yıldır birlikte olduğunu söyleyerek, “O gün evde biraz dertleştik. Eşimle ayrılma noktasına geldiğimi söyledim. 70 gündür çocuklarımı görmediğimi söyledim. Bana hakaret içeren kelimeler ile karşılık verince aramızda tartışma başladı. Kapıyı sabitlemede kullandığım parke taşını Didem'in elinde görünce bana vuracakmış zannettim. O anda kendimi kaybetmişim. Didem'e nasıl vurduğumu hatırlamıyorum. Sonra öldüğünü fark ettim. O anki panik ve korku ile cesedi evde bulunan bavulun içine koydum. İki gün eve uğramadım. Daha sonra vicdan azabı çektiğimden kendimi polise ihbar ettim. Yaptığımdan şimdi çok pişmanım" dedi.
Abdüsselam G., savcılık sorgusunun ardından, “Kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

"DİDEM MENGÜ'YÜ BEN ÖLDÜRDÜM"
Mahkemedeki sorgusunda olaydan önce dışarıda biraz alkol aldıktan sonra eve gittiğini söyleyen Abdüsselam G., “Didem Mengü'yü en öldürdüm. Kendisi ile aramızda bir tartışma yaşandı. Bu tartışma esnasında birden benim gözüme saldırdı. Ayrıca elinde parke taşı bulunmaktaydı. Ben elinden parke taşını aldıktan sonrasını hatırlamıyorum. Daha sonra öldüğünü fark ettim. Çok pişmanım, tutuksuz yargılanmama karar verilsin" dedi.
Mahkeme Abdüsselam G.)nin, “Kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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