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MALTEPE'DE 'ŞAHANE CUMA' İZDİHAMINDA MAĞAZANIN CAMLARI KIRILDI: 3 YARALI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 16:19 | Son Güncelleme

  Maltepe'de bir mağazada izdiham yaşanınca camlar kırıldı.

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)

Maltepe'de bir mağazada izdiham yaşanınca camlar kırıldı. Vücuduna cam isabet eden 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da 'Şahane Cuma' indirimleri kapsamında alışveriş merkezlerindeki dükkanların önünde kuyruk oluştu. Alışveriş çılgınlığı Maltepe'de de yaşandı. Bir mağazada indirim olduğunu duyan çok sayıda kişi mağazanın önüne kuyruk oluşturdu. Mağazada satışın başlaması üzerine yaşanan izdiham sırasın camlar kırıldı. 3 kişi kırılan camlar nedeniyle yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polsi ekipleri sevk edilirken, mağza sahibi tarafından satışlar durduruldu.

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