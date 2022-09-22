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Maltepe'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

22.09.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Maltepe'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBuL (AA) - Maltepe'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Maltepe Büyükbakkalköy Caddesi üzerinde Emir B. idaresindeki 34 KJ 8196 plakalı otomobilin motoru alev aldı.

Sürücü Emir B. aracını yol kenarına çekerek, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek araçtaki yangını söndürdü.

Yangın sonucunda araçta hasar meydana geldi.

Maltepe'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

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