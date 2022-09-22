Maltepe'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBuL (AA) - Maltepe'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Maltepe Büyükbakkalköy Caddesi üzerinde Emir B. idaresindeki 34 KJ 8196 plakalı otomobilin motoru alev aldı.

Sürücü Emir B. aracını yol kenarına çekerek, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek araçtaki yangını söndürdü.

Yangın sonucunda araçta hasar meydana geldi.

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